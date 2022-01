Wzór na waloryzację emerytury uwzględnia wskaźnik inflacji oraz 20 proc. wzrostu płac - zatem podwyżka świadczeń wyniosłaby od 5,7 proc. do 5,9 proc. (w minionym roku było to 4,24 proc.). O krok dalej poszła ostatnio minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapowiedziała, że tegoroczna waloryzacja wyniesie co najmniej 7 proc. Byłoby to bliższe spodziewanej średniorocznej inflacji w tym roku (powyżej 7 proc.). Według naszych informacji nie jest wykluczone, że będzie to jeszcze więcej. Aby tak się stało, rząd musi znowelizować rozporządzenie. Rada Ministrów może bowiem przyjąć wyższy od ustawowego procentowy udział realnego wskaźnika płac. Na przykład gdyby było to 50 proc. (a nie 20 proc.), to wskaźnik waloryzacji wyniósłby między 6,55 proc. a 7,1 proc.