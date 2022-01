– Tyle że przepis ten należy odczytywać jako adresowany do organów wspólnotowych, w szczególności do Komisji Europejskiej, a nie do sądów i organów krajowych. Wyraźnie wskazał na to Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 5 marca 2019 r. (sygn. akt C-349/17). To oznacza, że terminy przedawnienia w zakresie spraw krajowych o dofinansowania powinny być uregulowane przez przepisy prawa krajowego – wskazał sędzia.