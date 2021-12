To zróżnicowanie ma zmienić wspomniana ustawa. Daje ona matkom, które są lub były uprawnione do emerytury EWK (bo po jej uzyskaniu mogły przejść na inne świadczenie emerytalno-rentowe), możliwość złożenia wniosku o świadczenie wyrównawcze – pod warunkiem że dalej zajmują się niepełnosprawnym dzieckiem. Będzie ono ustalone w kwocie stanowiącej różnicę między tym, ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne , a pobieraną przez opiekunki emeryturą EWK lub inną. Wniosek będzie składany do ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego. Artykuł 14 ustawy wskazuje, że jeśli wpłynie on do 28 lutego 2022 r., czas na jego rozpatrzenie minie 31 marca. W takim przypadku świadczenie wyrównawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia.