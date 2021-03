WSA przychylił się do argumentacji i uchylił decyzje obu organów. Powołał się na orzecznictwo, zgodnie z którym za błąd pisarski można uznać przykładowo niezamierzone i niewłaściwe użycie słowa lub określenia czy zastosowanie niewłaściwej pisowni bądź też pominięcie wyrazu lub litery. Oznacza to, że musi mieć on zawsze charakter techniczny i nieistotny. Ponadto błędy powinny być łatwo dostrzegalne, aby nie było potrzeby przeprowadzania nad nimi żadnych badań. Tym samym nie mogą one zmieniać rozstrzygnięcia czy znacznie modyfikować stanu faktycznego sprawy. Tymczasem zmiana kręgu beneficjentów przyznawanej pomocy powoduje merytoryczną zmianę decyzji. Dlatego korekta tego typu nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i nie może być dokonywana w trybie sprostowania.