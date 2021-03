Wnioski samorządy mogą składać w formie elektronicznej do 24 marca za pomocą specjalnego generatora ofert dostępnego na stronie das.mrips.gov.pl – ważne, aby wpłynęły one do godz. 16. Dodatkowo należy wydrukowaną ofertę podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i za pośrednictwem ePUAP przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego. Następnie wojewodowie ocenią wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i do 16 kwietnia br. przekażą do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę tych, którym rekomendują przyznanie dotacji. O ostatecznym rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu resort poinformuje do 30 kwietnia.