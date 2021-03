Waloryzacja jest przeprowadzana co roku w marcu. Ma umożliwić zachowanie realnej wartości świadczeń w stosunku do inflacji. Najważniejszy jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia . To wariant minimalny, bo rząd ma możliwość podwyższenia ostatniego parametru (np. do 30 proc. lub więcej).