Zgodnie z projektem ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czternastka ma być wypłacana z urzędu, w wysokości równej kwocie najniższej emerytury (obecnie 1200 zł, ma wzrosnąć po waloryzacji do 1250 zł). Ma być uzależniona od kryterium dochodowego wynoszącego 2900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Osobom, których świadczenia podstawowe przekraczają ten próg, czternastaka będzie wypłacana w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium (tzw. złotówka za złotówkę).

Kontrowersje od początku budzi jednak źródło finansowania nowego świadczenia. Ma być ono pokryte ze środków Funduszu Solidarnościowego, który może być zasilany przez pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). – Takie rozwiązanie to drenaż FRD, który miał stanowić zabezpieczenie dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w sytuacji znacznego wzrostu wydatków na świadczenia – wskazywała posłanka Joanna Frydrych (KO). Dopytywała, w jaki sposób i w jakim terminie rząd zamierza spłacić tę pożyczkę. Wtórował jej poseł Tadeusz Tomaszewski z Lewicy, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby do zaakceptowania, gdyby rząd faktycznie zamierzał spłacić zobowiązanie. – Jednak jego dotychczasowe działania wskazują na coś innego – mówił.

Podczas drugiego czytania do obu projektów zostały zgłoszone poprawki. Do zamknięcia gazety nie zostały one jednak rozpatrzone przez komisję polityki społecznej i rodziny.