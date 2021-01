Co ciekawe, nie jest to pierwszy problem Nysy z bonem wychowawczym. Miasto wypłaca to świadczenie od 2016 r. w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 1–6 lat. Przy czym zgodnie z przyjętymi zasadami pierwszeństwo w otrzymaniu bonu mają rodzice pozostający w związku małżeńskim. Przyjęcie takiego kryterium od samego początku budziło duże kontrowersje i do tej pory Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał cztery wyroki stwierdzające, że jest to niezgodne z prawem. Miasto powielało bowiem ten wymóg w kolejnych uchwałach. Jednocześnie Nysa broniąc ustanowionej preferencji dla małżeństw, od każdego z orzeczeń złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, tyle że do tej pory żadna z nich nie stanęła na wokandzie.