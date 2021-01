Resort rodziny i polityki społecznej w opublikowanym komunikacie wskazuje, że osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Jego realizację umożliwi sieć organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych (ok. 2 500 podmiotów) oraz czterech organizacji partnerskich ogólnopolskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

"Do września 2021 r. do osób potrzebujących trafi ok. 76,6 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 290 mln zł. Zależy nam, by wsparcie trafiało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Zdecydowaliśmy o podwyższeniu kryterium dochodowego, by na skutek np. waloryzacji świadczeń nikt nie utracił prawa do pomocy w ramach programu" – podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Zmiana kryterium dochodowego w Podprogramie 2020 obowiązuje od 26 listopada 2020 r. Wzrosło ono z 200 proc. do 220 proc. i wynosi obecnie 1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

Podwyższenie kryterium ma w założeniu umożliwić dalszy udział w programie przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym, którzy dotychczas korzystali ze wsparcia, a w efekcie waloryzacji świadczeń utracili do niego prawo.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.