Świadczenie wspierające 2026 – co to jest i dla kogo?

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej skierowana bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Przysługuje po ukończeniu 18. roku życia i ma na celu zwiększenie samodzielności oraz realnego wpływu beneficjenta na sposób wykorzystania otrzymanych środków. To rozwiązanie różni się od wcześniejszych form wsparcia tym, że:

pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością ,

, świadczenie można łączyć z innymi formami pomocy ,

, pobieranie pieniędzy nie wyklucza aktywności zawodowej – nie ma limitów dochodów,

– nie ma limitów dochodów, wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana ,

, można otrzymywać świadczenie razem z rentą socjalną ,

, jest wolne od egzekucji , czyli nie może być zajęte przez komornika,

, czyli nie może być zajęte przez komornika, nie jest wliczane do dochodu ,

, jest zwolnione z podatku dochodowego.

Nowy próg punktowy od 1 stycznia 2026. Kto zyska prawo do wypłat świadczenia wspierającego?

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od tzw. poziomu potrzeby wsparcia. Przyznawane jest przy poziomie od 70 do 100 punktów. Co to oznacza w praktyce? Prawo do świadczenia wspierającego uzyskają osoby, które w decyzji wojewódzkiego zespołu orzekającego otrzymają co najmniej 70 punktów poziomu potrzeby wsparcia. Do końca 2025 roku, wnioski w tej sprawie mogły składać wyłącznie osoby z wyższą punktacją. Aktualne przepisy zamykają harmonogram wdrażania ustawy:

wcześniej obejmował osoby z punktacją 87+,

następnie 78+,

od 2026 roku obejmie również przedział 70–77 punktów.

Ważne Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami? Oznacza to, że tysiące nowych osób uzyskają prawo do comiesięcznych przelewów z ZUS.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? Kalkulator procentowy

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest stałą kwotą. Jest ona uzależniona od procentu renty socjalnej i poziomu potrzeby wsparcia określonego w punktach. Zakres wypłat wygląda następująco:

95–100 pkt – 220% renty socjalnej,

– 220% renty socjalnej, 90–94 pkt – 180% renty socjalnej,

– 180% renty socjalnej, 85–89 pkt – 120% renty socjalnej,

– 120% renty socjalnej, 80–84 pkt – 80% renty socjalnej,

– 80% renty socjalnej, 75–79 pkt – 60% renty socjalnej,

– 60% renty socjalnej, 70–74 pkt – 40% renty socjalnej.

Renta socjalna do 28 lutego 2026 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Oznacza to, że najniższe świadczenie wspomagające wynosi 751,6 zł. Z kolei najwyższe - 4133,6 zł.

Wysokość świadczenia wspierającego do końca lutego 2026 roku [TABELA]

Punkty wysokość świadczenia 70-74 751,6 zł 75-79 1127,3 zł 80-84 1502,1 zł 85-89 2254,7 zł 90-94 3382 zł 95-100 4133,6 zł

Waloryzacja świadczenia wspierającego w marcu – o ile wzrosną wypłaty?

Ponieważ renta socjalna podlega corocznej waloryzacji i wyniesie 1978,49 zł brutto, co oznacza również świadczenie wspierające będzie automatycznie podwyższone. Ile wyniesie?

Tabela wypłat świadczenia wspierającego 2026: ile na rękę po marcowej waloryzacji?

Punkty wysokość świadczenia po waloryzacji 70-74 791,4 zł 75-79 1187,1 zł 80-84 1582,8 zł 85-89 2374,2 zł 90-94 3561,3 zł 95-100 4352,7 zł

Jak uzyskać świadczenie wspierające? Instrukcja krok po kroku

Uzyskanie pieniędzy wymaga przejścia przez dwa etapy:

1. Decyzja o poziomie potrzeby wsparcia (WZON) - podstawa do uzyskania świadczenia wspierającego

Najpierw należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół ocenia sytuację osoby z niepełnosprawnością i przyznaje punktację w skali od 0 do 100.

2. Wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS

Po uzyskaniu decyzji z wynikiem minimum 70 punktów, można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wyłącznie online.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające przez Internet?

Wnioski są obsługiwane przez ZUS od 1 stycznia 2024 roku i można je składać tylko elektronicznie, za pośrednictwem: