Jak wskazuje ZUS w wyjaśnieniach zamieszczonych na swojej stronie internetowej, wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy musi złożyć na formularzu oznaczonym symbolem USP.
Złożenie formularza w formie elektronicznej
Dostępny on jest wyłącznie w postaci elektronicznej na koncie ubezpieczonego w systemie eZUS. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości złożenia tego wniosku w formie papierowej ani za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.
Złożenie dwóch wniosków
Odmienny tryb dotyczy wyłącznie okresów ubezpieczenia przypadających przed 1 stycznia 1999 r., które nie są zapisane na koncie ubezpieczonego – w takim przypadku nadal stosuje się formularz US-7. Jeżeli jednak dany okres ubezpieczenia rozpoczął się przed tą datą i trwał po jej przekroczeniu, konieczne jest złożenie dwóch odrębnych wniosków, odpowiednio dla okresu sprzed i po 1 stycznia 1999 r. Rozwiązanie to, choć formalnie bardziej złożone, pozostaje konsekwencją odmiennego sposobu ewidencjonowania danych ubezpieczeniowych przed i po reformie systemu ubezpieczeń społecznych. ©℗
Podstawa prawna
art. 3011 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję