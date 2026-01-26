Zakład Ubezpieczeń Społecznych cofnął w 2025 r. prawo wystawiania zwolnień lekarskich tylko 219 medykom, a samorząd lekarski z tytułu odpowiedzialności zawodowej ukarał zaledwie kilku z nich.

Choć liczba krótkich L4 tylko w ciągu roku wzrosła o 14 proc., a spora część z nich nie miała nic wspólnego z chorobą, za to była substytutem urlopu, decydenci nie mają pomysłu, jak walczyć z tą plagą. Pomóc miała nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której niektóre zmienione przepisy wchodzą właśnie w życie. Od wtorku będzie możliwa wymiana danych między ZUS a samorządem lekarskim o wykrytych przez zakład nadużyciach w wypisywaniu L4. Dotychczas nie było podstawy prawnej do przekazywania takich informacji, a okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej musieli prowadzić własne, odrębne postępowania, co trwało latami.