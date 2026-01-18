Kto otrzyma podwójną podwyżkę? "Emeryci czerwcowi"

Problem dotyczy tzw. emerytów czerwcowych, którzy przechodzili na emeryturę w latach 2009–2019. Z powodu wadliwych zasad waloryzacji składek ich kapitał był niższy niż u osób kończących pracę w innych miesiącach.

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS automatycznie przeliczy świadczenia dla:

osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu (2009–2019),

osób pobierających rentę rodzinną po "czerwcowych emerytach",

rodzin osób, które zmarły w czerwcu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Styczeń 2026: Pierwszy wzrost świadczeń

To nie jest jednorazowy bonus, ale stała korekta podstawy emerytury. Kwoty zależą od indywidualnej historii składek, ale szacunki wskazują na konkretne zyski:

Najczęściej: od +150 do +250 zł brutto miesięcznie.

od +150 do +250 zł brutto miesięcznie. Typowo "na rękę": od +120 do +200 zł netto miesięcznie.

od +120 do +200 zł netto miesięcznie. Przy wyższych świadczeniach: wzrost może sięgnąć nawet kilkuset złotych.

Marzec 2026: Waloryzacja liczona od nowej kwoty

Wszyscy emeryci otrzymają 1 marca standardową waloryzację, która w 2026 roku wyniesie 4,88 proc. Kluczowe jest jednak to, że dla "emerytów czerwcowych" wskaźnik ten zostanie naliczony od już podwyższonej, styczniowej kwoty.

Przykład dla emerytury 3000 zł brutto:

Styczeń: Przeliczenie o +200 zł → emerytura rośnie do 3200 zł. Marzec: Waloryzacja 4,88 proc. → 3200 zł × 1,0488 = 3356 zł. Efekt: Senior zyskuje łącznie 210 zł miesięcznie więcej niż przy samej waloryzacji, co daje ponad 2500 zł rocznie.

Czy trzeba składać wniosek?

Dobra wiadomość dla seniorów: ZUS przeliczy wszystko automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani odwiedzać urzędu. Decyzja o nowej wysokości emerytury trafi do zainteresowanych pocztą lub przez system PUE ZUS.

Warto podkreślić, że nikt nie straci na zmianach – jeśli nowe wyliczenie okazałoby się mniej korzystne (co jest mało prawdopodobne), emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Co z wypłatami wstecz?

Mimo przyznania się do błędu, przepisy nie przewidują wyrównań za minione lata. Nowe, wyższe kwoty obowiązują wyłącznie od 1 stycznia 2026 r. Rząd argumentuje to chęcią polubownego zakończenia sporów sądowych i ogromnymi kosztami ewentualnych wyrównań.