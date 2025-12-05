Średnia emerytura w 2025 roku – ZUS przedstawił dane na temat wysokości świadczenia i kosztów jego wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował dane dotyczące wypłacanych świadczeń za trzy pierwsze kwartały 2025 roku. Wynika z nich, że od stycznia do września na emerytury przeznaczono łącznie 237 973,05 mln zł. W styczniu ZUS obsługiwał 6,357 mln emerytów, a we wrześniu liczba ta wzrosła do 6,373 mln osób. Najmniej świadczeniobiorców odnotowano w marcu, kiedy emerytów było 6,343 mln.

ZUS ujawnił jaka średnia emerytura w 2025 roku

Z danych ZUS wynika, że we wrześniu 2025 roku średnia emerytura wyniosła 4262,87 zł. Oznacza to wyraźny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. W styczniu tego roku, przed tegoroczną waloryzacją, średnia wysokość świadczenia wynosiła 3948,91 zł, natomiast po waloryzacji w marcu wzrosła do 4210,99 zł. Obecna kwota średniej emerytury jest więc o ponad 50 zł wyższa niż po waloryzacji i o ponad 300 zł wyższa od styczniowej wartości.

Średnia emerytura miesiąc po miesiącu w 2025 r.

Styczeń - 3948,91 zł.

Luty - 3958,67 zł.

Marzec - 4210,99 zł.

Kwiecień - 4198,58 zł.

Maj - 4189,54 zł.

Czerwiec - 4190,19 zł.

Lipiec - 4212,20 zł.

Sierpień - 4255,66 zł.

Wrzesień - 4262,87 zł.

Wydatki państwa na emerytury rosną – ile kosztują świadczenia?

Równolegle do wzrostu emerytur rośnie także kwota wydatków państwa na ich wypłatę. Dwa lata temu, w grudniu 2023 roku, ZUS wypłacał średnio 21,75 mld zł emerytur miesięcznie. Rok później 25,07 mld zł. Z kolei we wrześniu 2025 roku koszty obsługi emerytur wyniosły 27,168 mld zł. Z danych ZUS wynika, że w całym 2024 roku wyniosły one łącznie 292,290 mld zł. Dla porównania w trzech pierwszych kwartałach 2025 roku kwota ta wyniosła już 237,973 mld zł.