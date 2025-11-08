Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku opłaty za abonament RTV w Polsce pozostały na tym samym poziomie, co w latach 2023 i 2024. Oznacza to, że miesięczna stawka za używanie odbiornika radiowego wynosi 8,70 zł, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 27,30 zł. Opłaty należy wnosić z góry, do 25. dnia każdego miesiąca, za który się należą.

Abonament RTV 2025. Jakie zniżki przy opłacie z góry?

Osoby, które zdecydują się na uiszczenie opłaty za dłuższy okres z góry, mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Największy rabat w wysokości 10 proc. przysługuje za opłacenie abonamentu RTV za cały rok kalendarzowy z góry, pod warunkiem wniesienia opłaty do 25 stycznia 2025 roku. Wysokość opłat rocznych po uwzględnieniu 10-procentowej zniżki to:

Za używanie odbiornika radiofonicznego: 94,00 zł za rok.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: 294,90 zł za rok.

Dostępne są także zniżki za płatności na okres krótszy niż rok:

3,0 proc. zniżki przy opłacie za dwa miesiące z góry (radio: 16,90 zł, TV/RTV: 53,00 zł).

4,0 proc. zniżki przy opłacie za trzy miesiące z góry (radio: 25,10 zł, TV/RTV: 78,70 zł).

5,0 proc. zniżki przy opłacie za sześć miesięcy z góry (radio: 49,60 zł, TV/RTV: 155,70 zł).

Ci seniorzy są zwolnieni z opłacania abonamentu RTV

Seniorzy są zwolnieni z konieczności uiszczania opłat za abonament RTV, pod warunkiem, że ich świadczenia emerytalne nie są zbyt wysokie. Aby kwalifikować się do zwolnienia, należy mieć ukończone 60 lat oraz pobierać emeryturę, której kwota nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że ta graniczna kwota uległa zmianie. Choć wcześniej limit wynosił 3577,74 zł, to w 2025 roku zwolnienie obejmuje emerytów, których miesięczna emerytura brutto jest niższa niż 4090,86 zł. Jest to równo 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku, które wyniosło 8181,72 zł. Kwota ta jest aktualizowana co roku i zależy od terminu ogłoszenia komunikatu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Te osoby są zwolnione z opłacania abonamentu RTV

W 2025 roku z opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące osoby i grupy:

Seniorzy i emeryc i: Osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie przysługuje automatycznie (od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończono 75 lat) – jeśli odbiornik jest zarejestrowany na nazwisko seniora, a Poczta Polska S.A. może ustalić uprawnienie na podstawie danych z rejestru PESEL. Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (ogłaszanego przez prezesa GUS). W 2025 roku ten próg wynosi 4 090,86 zł brutto miesięcznie. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiednie dokumenty (w tym decyzję emerytalną i zaświadczenie o wysokości świadczenia) w placówce Poczty Polskiej.

i: Osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie przysługuje automatycznie (od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończono 75 lat) – jeśli odbiornik jest zarejestrowany na nazwisko seniora, a Poczta Polska S.A. może ustalić uprawnienie na podstawie danych z rejestru PESEL. Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (ogłaszanego przez prezesa GUS). W 2025 roku ten próg wynosi 4 090,86 zł brutto miesięcznie. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiednie dokumenty (w tym decyzję emerytalną i zaświadczenie o wysokości świadczenia) w placówce Poczty Polskiej. Osoby z niepełnosprawnościami : Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej (obecnie: znaczny stopień niepełnosprawności); osoby, co do których orzeczono o całkowitej niezdolności do pracy; osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu; osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

: Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej (obecnie: znaczny stopień niepełnosprawności); osoby, co do których orzeczono o całkowitej niezdolności do pracy; osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu; osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. Weterani i osoby represjonowane : Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; inwalidzi wojenni lub wojskowi; członkowie rodzin pozostałych po weteranach i osobach represjonowanych (w określonych przypadkach).

: Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; inwalidzi wojenni lub wojskowi; członkowie rodzin pozostałych po weteranach i osobach represjonowanych (w określonych przypadkach). Inne grupy socjalne: Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; osoby pobierające rentę socjalną; osoby zarejestrowane jako bezrobotne; psoby pobierające zasiłek przedemerytalny.

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacania abonamentu RTV w 205 roku?

Aby legalnie skorzystać ze zwolnienia z opłacania abonamentu RTV w Polsce, należy spełniać jeden z kryteriów ustawowych oraz – w większości przypadków – dopełnić niezbędnych formalności w placówce Poczty Polskiej. Jedyną grupą, która zyskuje to uprawnienie automatycznie, są osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku Poczta Polska, działająca jako operator usługi, ma obowiązek ustalić uprawnienie na podstawie rejestru PESEL, a zwolnienie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po urodzinach.

Dla wszystkich pozostałych uprawnionych grup, takich jak: osoby po 60. roku życia z niską emeryturą (nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niewidome lub niesłyszące, a także pobierające świadczenia socjalne (np. zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną), niezbędne jest osobiste złożenie dokumentów.

Procedura ta wymaga udania się do dowolnej placówki Poczty Polskiej S.A. i złożenia "Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych RTV". Kluczowe jest jednoczesne przedstawienie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie. Przykładowo, emeryt musi okazać dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (ZUS/KRUS) o wysokości świadczenia, a osoba z niepełnosprawnością – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Samo zwolnienie staje się skuteczne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymagane formalności zostały dopełnione i zaakceptowane przez pocztę.