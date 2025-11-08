Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, jeśli zarejestrujesz się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy i spełnisz określone warunki. Musisz wykazać, że przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy: byłeś zatrudniony na umowę o pracę i zarabiałeś co najmniej minimalną krajową, świadczyłeś usługi na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej i płaciłeś składki od minimalnej krajowej, lub prowadziłeś działalność gospodarczą i opłacałeś składki od kwoty nie niższej niż minimalna krajowa.

Aby otrzymać zasiłek, musisz zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy. Jednak wypłata zasiłku rozpocznie się dopiero po upływie 90 dni od dnia utraty pracy. Jeśli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją, będziesz musiał czekać na zasiłek aż 180 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia.

Osoby z krótszym stażem pracy (poniżej 5 lat) otrzymają 80 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Osoby z dłuższym stażem pracy (od 5 do 20 lat) otrzymają 100 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Osoby z najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) otrzymają najwyższe świadczenie, czyli 120 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Od 1 czerwca 2025 roku, zasiłek dla bezrobotnych wynosi od 1377,60 zł brutto (dla osób z krótszym stażem) do 2066,30 zł brutto (dla osób z dłuższym stażem) przez pierwsze 90 dni. Po tym okresie kwoty te spadają odpowiednio do 984,44 zł brutto oraz 1476,66 zł brutto dla osób z dłuższym stażem. Osoby ze stażem od 5 do 20 lat otrzymują 1721,90 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i 1230,50 zł brutto przez kolejne miesiące.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zazwyczaj okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 miesięcy. Jednak, w przypadku osób zamieszkujących powiaty o szczególnie wysokim poziomie bezrobocia, przekraczającym 150 proc. średniej krajowej, okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy.

Dodatkowo, prawo do 12-miesięcznego zasiłku przysługuje: osobom po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem ubezpieczeniowym, osobom wychowującym samotnie co najmniej jedno dziecko do lat 15 oraz osobom utrzymującym co najmniej jedno dziecko do lat 15, jeżeli ich małżonek jest również bezrobotny i stracił prawo do zasiłku.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy najpierw zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja może być przeprowadzona zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną. Podczas rejestracji wymagane jest przedłożenie kompletu dokumentów, obejmującego między innymi: dokument tożsamości, świadectwa pracy, zaświadczenie o zarobkach oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. W przypadku osób z ograniczeniami zdrowotnymi konieczne jest również dołączenie odpowiednich zaświadczeń.

W momencie rejestracji jako osoba bezrobotna urząd pracy automatycznie rozpoczyna procedurę weryfikującą możliwość przyznania zasiłku. W związku z tym, składanie dodatkowego wniosku o świadczenie nie jest wymagane.

Kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Utrata prawa do zasiłku przez osobę bezrobotną następuje w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny odmówi ona podjęcia zaproponowanego zatrudnienia lub udziału w działaniach aktywizujących. Podobnie, jeśli osoba bezrobotna nie stawi się na skierowanie do pracy, szkolenia czy stażu, utraci ona prawo do świadczeń. Prawo do zasiłku wygasa także z chwilą utraty statusu osoby bezrobotnej, co następuje między innymi w przypadku podjęcia zatrudnienia.