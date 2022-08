W dalszym ciągu trwają badania sprawdzające. Dodatkowo wojewoda polecił służbom prewencyjne kontrole miejsc w Małopolsce, w których w latach ubiegłych były stwierdzone zanieczyszczenia i występowały śnięte ryby.

W sobotę straż pożarna wyłowiła ze stawu w rejonie ul. Falistej i Krzewowej w Krakowie ok. – według informacji biura wojewody – 350 śniętych okoni o wielkości ok. 15 cm. W ostatnim czasie wyłowiono także ok. 140 ryb niewielkich rozmiarów z jeziora Mucharskiego.

W związku z tym, w niedzielę wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał doraźne posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

"Jak potwierdziły służby uczestniczące w posiedzeniu, sytuacje te związane były z przyczynami naturalnymi (wysokimi temperaturami wody). Nie potwierdzono zanieczyszczeń chemicznych" – poinformowało biuro wojewody.

W działaniach sprawdzających uczestniczą zarówno Wody Polskie, jak i WIOŚ oraz sanepid i Państwowa Straż Rybacka. W badania zaangażowana jest także Inspekcja Weterynaryjna. Monitoring prowadzi Straż Pożarna oraz Policja, w tym z wykorzystaniem specjalistycznych łodzi i dronów.

"Trzymamy rękę na pulsie, stąd posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zawsze kluczowe jest laboratoryjne zbadanie próbek. W obu sytuacjach na terenie Małopolski nie ma potwierdzenia, by były to czynniki chemiczne. Postępujemy zgodnie z przewidzianymi procedurami. Polecam wszystkim służbom dokładny monitoring, ścisłą współpracę i bieżącą wymianę informacji" - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W niedzielnym posiedzeniu zespołu kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele krakowskich instytucji: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Straży Rybackiej, powiatu wadowickiego, gminy Mucharz oraz miasta Krakowa.(PAP)

autor: Beata Kołodziej