W 2021 r. na jednego mieszkańca Polski przypadło średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych. To wprawdzie wzrost o 16 kg rok do roku, ale nadal daleko nam do średniej unijnej, która - według danych Eurostatu za 2019 r. - wyniosła 502 kg. Najwięcej śmieci wytwarzają średnio Duńczycy, bo aż 844 kg na osobę. Stawkę zamyka Rumunia z wynikiem 280 kg. W Polsce w 2019 r. generowano 336 kg, co dało przedostatni wynik. - Nie miejmy złudzeń, pod względem ilości wytwarzanych odpadów na mieszkańca będziemy gonić kraje zamożniejsze, bo i u nas wraz ze wzrostem zamożności wzrasta poziom konsumpcji. Edukacja ekologiczna i wszelkie programy związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, jak np. wynikający z dyrektywy SUP zakaz wprowadzania do obrotu niektórych artykułów z tworzyw sztucznych, czy też wprowadzona kilka lat temu opłata za foliówki w sklepach, mogą jedynie nieco spłaszczyć krzywą wzrostu, ale nie zatrzymają go - ocenia Karol Wójcik, przewodniczący rady programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.