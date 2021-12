Eksperci podkreślają, że istotne będą konsekwencje wprowadzenia zapisu: „W przypadku odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych i z innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału masę tych odpadów zalicza się do poddanych recyklingowi w odniesieniu do każdego materiału zawartego w tych opakowaniach”.

W ocenie Jacka Wodzisławskiego, prezesa RECAL, w praktyce oznacza to wzrost masy odpadów opakowaniowych przypisywanych do wszystkich podstawowych materiałów. – W przypadku opakowań ze szkła i metali żelaznych te wzrosty będą zapewne niewielkie. Jednak w przypadku tworzyw sztucznych , papieru, a szczególnie aluminium, często używanych do wytworzenia zazwyczaj trudnych w recyklingu opakowań wielomateriałowych, nowe regulacje mogą wpłynąć na wzrosty masy stanowiącej podstawę wyliczenia poziomu recyklingu, które niełatwo przewidzieć – mówił niedawno na łamach DGP Wodzisławski.

– Jesteśmy mocno opóźnieni we wdrażaniu tych przepisów, których głównym celem jest stworzenie narzędzi dla wprowadzających do zwiększania poziomów recyklingu, a także rozwój infrastruktury recyklerskiej, co jest bardzo istotne ze względu na duże braki w budowie takich instalacji w Polsce – ocenia.

Przy czym współpraca z jakąkolwiek organizacją odzysku nie zwolni przedsiębiorcy z wymogu dopełnienia formalności. Jednak podmiot wprowadzający towary w opakowaniach do obrotu może upoważnić organizację odzysku do sporządzenia stosownego dokumentu, zawierając z nią dodatkową umowę w tym zakresie. – Trzeba też podkreślić, że aby przygotować rzetelnie dokumentację, takiej organizacji trzeba przekazać dane dotyczące finansów i struktury danego przedsiębiorstwa, co może nie być komfortowe ani dla wprowadzającego do obrotu, ani dla organizacji odzysku – ocenił Wiński. ©℗