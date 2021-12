To reakcja na jeden z najbardziej burzliwych okresów w i tak burzliwym roku na rynku uprawnień do emitowania CO2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni koszt emisji tony dwutlenku węgla skoczył z ok. 70 do niemal 90 euro. Jeszcze pod koniec października notowania były na poziomie 55 euro. Na początku roku kalendarzowego było to zaś ok. 30 euro. Nastrojów nie uspokoił także spadek cen, który nastąpił pod sam koniec zeszłego tygodnia. Nawiasem mówiąc, również rekordowy: w ciągu dwóch dni notowania unijnych pozwoleń spadły o ok. 8 euro. Jeszcze w tym roku przebity może zostać próg 100 czy nawet 110 euro za tonę CO2.