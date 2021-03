Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, podczas konferencji prasowej nie ukrywał, że chodzi o wywołanie efektu mrożącego u wszystkich tych, którzy do tej pory lekceważąco podchodzili do przestępstw przeciwko środowisku. Ozdoba zaznaczył, że znaczne zaostrzenie sankcji za przestępstwa podatkowe (tzw. zbrodnia vatowska) przyniosło pożądane skutki. I taki też skutek ma odnieść wprowadzenie do systemu zbrodni środowiskowej. Bo – jak zaznaczał z kolei minister Michał Kurtyka – chodzi nie tylko o to, aby karać przestępców, lecz byśmy wszyscy zrozumieli, że czyny przeciwko środowisku należą do tych najgorszych, bo uderzających w ogół obywateli.