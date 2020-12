Miejsce unijnego ETS ma zająć podobny system krajowy. Według rządu ma to być pierwszy na świecie system zgodny z celem neutralności klimatycznej do 2050 r. Już od pierwszego dnia obowiązywania pułap emisji ujętych w nowym systemie ma być o 5 proc. niższy aniżeli ten obowiązujący w UE . Z początku brytyjski ETS ma objąć te same sektory co unijny: energetykę, energochłonny przemysł i transport lotniczy, Londyn zapowiada jednak jego stopniowe rozszerzanie na kolejne gałęzie gospodarki.