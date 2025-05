Matura 2025 – kiedy poznamy wyniki? [TERMIN]

W 2025 r. egzaminy maturalne w terminie głównym odbyły się: od 5 do 17 maja (pisemne), od 9 do 24 maja (ustne). Centralna Komisja Egzaminacyjna podała również harmonogram ws. egzaminów w terminie dodatkowym, które odbędą się od 3 do 17 czerwca (pisemne) oraz od 9 do 11 czerwca (ustne). Egzaminy we wspomnianym terminie odbędą się "dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym" – informuje CKE.

Matura 2025: gdzie maturzyści mogą sprawdzić wyniki egzaminów? Wyniki będą udostępnione 8 lipca 2025 r. od godz. 8:30 w systemie ZIU-SIOEO. Jak zalogować się do systemu ZIU-SIOEO? Maturzyści otrzymują login i hasło w szkole, w której przystąpili do egzaminu. Do systemu można zalogować się też za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Matura 2025. Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego?

"Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole" – zaznacza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jak przypomina CKE, maturzyści mają "prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej". Ponadto zdający może złożyć wniosek o weryfikację sumy przyznanych punktów.

Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (w Formule 2023/ w Formule 2015)?

W "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego" Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje, że do wspomnianego egzaminu "może przystąpić absolwent, który:

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony;

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (w Formule 2023 w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – przystąpił do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym), i co najmniej jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego nie został mu unieważniony;

nie zdał egzaminu maturalnego, tzn. nie uzyskał co najmniej 30% punktów, wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej”.

Maturzysta, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, powinien "w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 15 lipca 2025 r.)" złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE.

Matura 2025 – egzamin poprawkowy [TERMIN, WYNIKI]

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sierpniu. Część pisemna: 19 sierpnia (wtorek) o godz. 9:00, a część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 20 sierpnia (środa).

Gdzie zostanie przeprowadzony egzamin poprawkowy? Informacja ws. przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłosi dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej OKE (nie później niż do 8 sierpnia 2025 r.).

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną udostępnione 10 września. W tym samym terminie odbędzie się też wydanie absolwentom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.