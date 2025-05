Matura 2025 – termin główny, dodatkowy i poprawkowy

W terminie głównym egzaminy pisemne odbyły się od 5 do 22 maja, a egzaminy ustne od 9 do 24 maja. "W części obowiązkowej absolwent zdaje – język polski (część pisemną i część ustną); język obcy nowożytny (część pisemną i część ustną), matematykę (część pisemną); język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część pisemną i część ustną)" – informuje Ministerstwo Edukacji. Absolwenci szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia) mają prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż 5 następujących przedmiotów dodatkowych:

w części ustnej (język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język regionalny);

w części pisemnej (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

Matura 2025: egzaminy w terminie dodatkowym:

część pisemna – od 3 do 17 czerwca

część ustna – od 9 do 11 czerwca

Matura 2025: egzamin w terminie poprawkowym:

część pisemna – 19 sierpnia 2025 r. (wtorek), godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 20 sierpnia 2025 r. (środa)

Gdzie zostanie przeprowadzony egzamin? Informacje ws. miejsc pojawią się na "stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2025 r." – podaje CKE.

Matura 2025 – jak sprawdzić wyniki egzaminów? [TERMIN CKE]

Wyniki egzaminów maturalnych, które zostały przeprowadzone w terminie głównym i dodatkowym, zostaną ogłoszone w lipcu.

"Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU-SIOEO" – przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego". "Wyniki będą udostępnione w ZIU-SIOEO 8 lipca 2025 r. od godz. 8:30" – zaznacza CKE. W przypadku egzaminu poprawkowego wyniki zostaną podane 10 września 2025 r.

Jak zalogować się do systemu ZIU-SIOEO? Jak podała CKE, maturzyści otrzymują login oraz hasło w szkole, gdzie przystępowali do egzaminu. Do systemu ZIU-SIOEO można też zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

8 lipca 2025 r. absolwenci będą mogli też odebrać w szkołach świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. "Absolwent ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej, weryfikacji sumy uzyskanych punktów oraz do odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej" – informuje resort edukacji.