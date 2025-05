To już trzeci obowiązkowy egzamin pisemny, do którego przystępowali maturzyści. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W środę - zgodnie z deklaracjami tegorocznych absolwentów - zmierzyło się z nim ok. 270 tys., czyli 97,8 proc.

Podstawowymi umiejętności, którymi należało wykazać podczas egzaminu maturalnego z angielskiego były m.in. te dot. zakresu struktur gramatycznych, a więc: znajomość środków językowych, rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi i ich przetwarzanie.

Matura 2025 z angielskiego - ARKUSZE

Ale jak dokładnie wyglądały arkusze egzaminacyjne?

Język angielski, poziom podstawowy, arkusz egzaminacyjny (wersja A)

Matura 2025, Angielski, podstawowy, wersja A [ARKUSZ CKE] pobierz plik

Język angielski, poziom podstawowy, arkusz egzaminacyjny (wersja B)

Matura 2025, Angielski, podstawowy, wersja B [ARKUSZ CKE] pobierz plik

Publikujemy też odpowiedzi:

Matura 2025. Angielski - wersja A

Matura 2025. Angielski - odpowiedzi - wersja A pobierz plik

Matura 2025. Angielski - wersja B

Matura 2025. Angielski - odpowiedzi - wersja B pobierz plik

Kiedy kolejne matury z języka obcego?

W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z języków: angielskiego (8 maja), rosyjskiego (12 maja), niemieckiego (13 maja), francuskiego (19 maja), hiszpańskiego (20 maja) i włoskiego (21 maja). Egzaminy na poziomie rozszerzonym potrwają 150 minut, a dwujęzycznym - 180 minut.

Wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 197,9 tys. osób, czyli 71,9 proc.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z j. obcego.

Kiedy egzaminy poprawkowe?

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19 i 20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 10 września.