Superwizja dla nauczycieli

Jak podkreśla RPD w uzasadnieniu do swojego projektu, aktualnie obowiązujące przepisy szeroko ujmowanego prawa oświatowego, w tym nauczycielskiej pragmatyki zawodowej, nie odnoszą się w żaden sposób do superwizji pracy nauczycieli. "W systemie oświaty działają co prawda placówki doskonalenia nauczycieli oraz doradcy metodyczni, nie pełnią oni jednak funkcji i nie wykonują zadań takich, jak przewidziano to w niniejszym projekcie dla superwizorów pracy nauczycieli" - czytamy w dokumencie.

Superwizja pracy nauczyciela miałaby polegać na "ustawicznym rozwoju zawodowym nauczycieli, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania" - czytamy w ustawie. Superwizorem pracy nauczyciela miałaby być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy nauczycieli, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora pracy nauczycieli.

Szczegółowe cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy nauczycieli miałby zostać określony w rozporządzeniu. Podobnie, byłoby w przypadku szczegółów powoływania, szkolenia i certyfikowania superwziorów.

Prawo uczniów do odpoczynku i czasu wolnego

RPD chce także bezpośredniego wprowadzenia do ustawy zapisu o prawie uczniów do odpoczynku i czasu wolnego. Konkretnie, ma chodzić o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą uczniom nie zadaje się do wykonania zadań w okresie zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii szkolnych oraz dodatkowych przerw od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dodatkowo, w okresie 3 dni przypadających bezpośrednio po tych okresach, nauczyciele mieliby zakaz "sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w celu ustalenia im oceny bieżącej"

Jak argumentuje RPD, jest to konieczne, ponieważ zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, są przemęczeni. "Doświadczają codziennie stresu, który negatywnie wpływa na ich naukę (w przypadku uczniów) i pracę (w przypadku nauczycieli). Badania pokazują, że wśród ogólnych objawów wypalenia zawodowego w grupie nauczycielek i nauczycieli dominuje wyczerpanie, którego nauczyciele doświadczają często, a najwyższy poziom złego samopoczucia dotyczy objawu wypalenia zawodowego jakim jest wyczerpanie, które wśród nauczycieli jest na wysokim poziomie" - czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem RPD, uczniowie w okresie wolnym od zajęć albo wykonują swoje obowiązki szkolne, albo się do nich przygotowują, co powoduje negatywny wpływ na ich odpoczynek i regenerację, a okresy przerwy w nauce nie spełniają swojej funkcji i nie pozwalają na odpoczynek.

Dodatkowe wolne dni od nauki

Ostatnią zmianą, jaką proponuje RPD jest wprowadzenie maksymalnie dwóch dodatkowych dni od nauki. Chodzi o 2 maja i piątek przypadający po Bożym Ciele. Zgodnie z ustawą dniami wolnymi od pracy są 1 maja i 3 maja oraz dzień Bożego Ciała. 2 maja i piątek przypadający po dniu Bożego Ciała są często ustanawianie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale decyzja ta zależy od dyrektora szkoły.

Ustanowienie tych dni wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) "wpłynie pozytywnie na dobrostan uczniów i nauczycieli, ułatwi także organizację roku szkolnego dyrektorom szkół" - pisze RPD w uzasadnieniu.