Laptopy jednak dla wszystkich uczniów? Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji Rada Ministrów przyjęła projekt specjalnej ustawy, która ma wesprzeć mieszkańców terenów objętych powodzią. Na tereny powodziowe oraz zagrożone trafią laptopy, które pozostały niezagospodarowane po zeszłorocznym programie Laptop dla ucznia. Sprzęt zostanie dostarczony bezpośrednio do szkół.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji Rada Ministrów przyjęła projekt specjalnej ustawy, która ma wesprzeć mieszkańców terenów objętych powodzią. Jednym z elementów tego wsparcia będzie możliwość wnioskowania przez prowadzących placówki oświatowe o laptopy. Urządzenia, które zostały zwrócone po ubiegłorocznym programie Laptop dla ucznia pierwotnie miały trafić do szkół charakteryzujących się najniższym wskaźnikiem wyposażenia w sprzęt komputerowy. Straty, jakie wywołała powódź powodują jednak, że ten pierwotny plan ulegnie zmianie.

– Na tereny powodziowe oraz zagrożone trafią laptopy, które pozostały niezagospodarowane po zeszłorocznym programie Laptop dla ucznia. Współpracujemy z lokalnymi władzami i dyrektorami szkół, aby jak najszybciej dostarczyć sprzęt. Chcemy, aby dzieci mogły kontynuować swoją edukację, bez względu na okoliczności – mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów.

Dla kogo laptopy

Laptopy zostaną przekazane w pierwszej kolejności do szkół na terenach objętych klęską żywiołową. Te placówki, które w wyniku powodzi utraciły narzędzia edukacyjne, mogą liczyć na wsparcie. Dzieci i nauczyciele będą mogli wrócić do normalności, a szkoły znowu otworzą swoje drzwi dla uczniów. Dodatkowo laptopy będą mogły także trafiać do poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Koniec z programem Laptop dla ucznia

Zgodnie z zapowiedziami z początku roku, program Laptop dla ucznia zostanie zastąpiony kompleksowym programem Cyfrowy uczeń, który jest obecnie przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.