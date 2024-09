We współczesnym systemie edukacji coraz większą rolę odgrywa edukacja osób z różnymi potrzebami specjalnymi. Stąd też w wielu szkołach i przedszkolach można spotkać nauczycieli wspomagających, którzy pomagają uczniom z niepełnosprawnościami w osiąganiu sukcesów szkolnych. Czym dokładnie zajmują się nauczyciele wspomagający? Jakie muszą mieć kwalifikacje? Ile zarabiają? Wyjaśniamy.

Zadania nauczycieli wspomagających są dostosowane do programu nauczania i metodyki pracy, do indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nauczyciele wspomagający mogą pracować zarówno w przedszkolu, szkole podstawowej jak i szkole średniej. Tam, gdzie wsparcia potrzebują uczniowie.

Obowiązki nauczycieli wspomagających

Nauczyciele wspomagający najczęściej wspierają dzieci z autyzmem, zaburzeniami zachowania oraz niepełnosprawnością ruchową, umysłową i sprzężoną. Pełnią oni kluczową funkcję w procesie nauki i przyswajania wiedzy. Pomagają nauczycielom przedmiotowym w efektywnym kształceniu uczniów. Czasami ich działania zawodowe skupiają się na motywowaniu uczniów do pracy, tłumaczeniu treść zadań i poleceń, biorą oni też czynny udział we współpracy z nauczycielami przedmiotowymi w dostosowaniu programu nauczania do możliwości dzieci. Dbają również o komfort psychiczny uczniów i zachęcają ich do integracji z rówieśnikami.

Kwalifikacje nauczycieli wspomagających

Podstawowym wymaganiem wobec nauczycieli wspomagających jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego. Powinni oni mieć ukończone studia pedagogiczne na poziomie licencjackim lub magisterskim. Wykształcenie pedagogiczne zapewnia podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki nauczania. Pedagodzy wspomagający chętnie też się dokształcają. Kursami i szkoleniami poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Przykładowe kursy mogą dotyczyć pedagogiki specjalnej, integracji społecznej, komunikacji z uczniami z niepełnosprawnościami, czy też stosowania nowoczesnych metod nauczania.

Niektórzy nauczyciele wspomagający prowadzą dodatkowe zajęcia, jeśli mają dodatkowe kwalifikacje. Dla przykładu pedagodzy prowadzący zajęcia resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne muszą posiadać ukończone studia magisterskie lub alternatywne formy kształcenia zawodowego w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Komu przysługuje nauczyciel wspomagający?

Nauczyciele wspomagający przysługują dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument ten stanowi podstawę do zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pedagoga, który będzie pomagał dziecku w codziennej nauce w przedszkolu lub szkole. Pedagodzy wspomagający są zatrudniani obowiązkowo w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi. Nauczyciele wspomagający pracują również w szkołach ogólnodostępnych, jeśli uczniowie wymagające pomocy specjalisty. Standardowo czas pracy nauczycieli wspomagających wynosi 20 godzin tygodniowo, jednak to dyrekcja szkoły lub przedszkola decyduje o tym, ile czasu przysługuje konkretnemu uczniowi.

Zarobki nauczycieli wspomagających

Zarobki nauczycieli wspomagających zależą od rodzaju placówek, regionów, w których pracują i doświadczenia zawodowego. Średnio nauczyciel wspomagający w Polsce od 14 sierpnia 2024 roku zarabia 4458 zł brutto miesięcznie.