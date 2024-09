Wrzesień to miesiąc wielkich zmian dla najmłodszych dzieci. Dziś przedszkolaki rozpoczynają naukę i robią ważny krok w stronę samodzielności. To bardzo ważny moment w ich życiu. W codzienności maluszków zmieni się dużo, pojawią się ekscytujące wydarzenia, stresujące sytuacje i nowe obowiązki. Jak przygotować na to najmłodsze dzieci? Oto kilka sposobów.

Eksperci przede wszystkim polecają rozmowy ze „świeżo upieczonymi” przedszkolakami. Opowiadanie o przedszkolu w pozytywny sposób, ale bez obiecywania wspaniałych doświadczeń. Proste i jasne wyjaśnienie, na czym polega przedszkole, jakie obowiązują w nim zasady, jak wygląda dzień przedszkolny, pozwolą dzieciom na bycie bardziej przygotowanymi. Jeśli najmłodsi usłyszą od rodziców o posiłkach, zabawach, leżakowaniu, nowych kolegach, z którymi będą mogły się bawić. Będą zaciekawione i chętne na takie doświadczenia. Specjaliści podkreślają też konieczność rozmawiania o emocjach z dziećmi – smutku i tęsknocie. To może sprawić, że nie wystraszą się takich uczuć, potraktują je naturalnie.

Zabawy w przedszkole

Jak podpowiadają specjaliści, dobrym pomysłem oswajania dzieci z przedszkolem są wspólne zabawy na ten temat. Rodzice i dzieci mogą udawać, że są w przedszkolu, że dzieci spotykają nowych przyjaciół. Do tego celu warto wykorzystać np. domowe zabawki, misie i latki. Można też odgrywać scenki podobne do sytuacji z przedszkola np. pożegnanie z rodzicami albo tęsknotę w ciągu dnia, kiedy rodziców jeszcze nie ma obok. Można też potrenować leżakowanie albo zjedzenie posiłku, który nie jest ulubiony. Eksperci podkreślają, że dzieci lubią najbardziej odgrywać w domu przedszkolne występy. Pomocne są też książeczki dla dzieci z historiami o przedszkolu.

Uczenie zasad i rozwijanie samodzielność przedszkolaków

Specjaliści polecają również, aby zachęcać dzieci do wykonywania prostych czynności samodzielnie, oczywiście bez podkreślania, że to na potrzeby łatwiejszego funkcjonowania w przedszkolu. Przyzwyczajanie do samodzielnego ubierania i rozbierania się, jedzenia, mycia rąk, korzystania z toalety czy pakowania swojej torby, bardzo ułatwi maluszkom przedszkolne początki. To kształtuje u malucha poczucie obowiązku i wytrwałość, może pomoc w oswajaniu panujących w przedszkolu zasad. Bardzo ważne jest też, aby dzieci umiały powiedzieć dorosłym o swoich potrzebach, zarówno fizjologicznych, jak i emocjonalnych, np. że coś boli, chcą pić, są zmęczone, chcą siusiu. Te umiejętności mogą oszczędzić dużo stresu.

Emocje przedszkolaków

Zdaniem specjalistów warto, aby maluchy miały w przedszkolu coś znajomego, np. kocyk lub ulubioną piżamkę, które pomogą oswoić się z nową sytuacją i podziałają uspokajająco. Poza tym zalecana jest uważność na to, czy dzieci wiedzą, że mogą wyrażać swoje uczucia i obawy w związku z nowymi doświadczeniami. Rodzice powinni być wyrozumiali i wspierać swoje dzieci w przezwyciężaniu obaw. Warto pamiętać, że każde dziecko ma indywidualne tempo adaptacji. Ważne jest, aby mieć cierpliwość i wykazywać wsparcie w procesie przystosowania się do nowej sytuacji.