Jednym z głównych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025 została wyznaczona kontrola „realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty”. MEN wyjaśnia, kogo dokładnie będzie dotyczyć.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa to dokument, który jest co roku publikowany przez Ministerstwo Edukacji. Narodowej. Zawiera on również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli. Jednym z tematów kontrolnych w najbliższym roku szkolnym będzie: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty. O to, jak będzie przebiegała ta kontrola i kogo będzie dotyczyć zapytał w interpelacji poselskiej, poseł Marcin Józefaciuk.

Odpowiadająca Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że wybór takiego zadania ma związek z wynikami kontroli NIK Organizacja i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, przeprowadzonej w 2023 r.. Wykazały one stosunkowo liczną grupą szkół, w których uczniowie uzyskują niskie wyniki egzaminacyjne. NIK zalecił, by w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dokonać analizy wyników oceny efektywności dydaktycznej oraz diagnozy niepowodzeń.

MEN przychyliło się do wniosków NIK. Jak tłumaczy wiceministra edukacji, dyrektor szkoły jest odpowiedzialny m.in. za jej poziom dydaktyczny i wychowawczy oraz za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym. Dodatkowo, jednym z wymagań MEN wobec szkół jest przeprowadzanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz formułowanie na tej podstawie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Zdaniem Lubnauer: „uzyskiwanie przez uczniów szkoły niskich wyników z egzaminów zewnętrznych powinno skutkować podjęciem działań w ramach nadzoru pedagogicznego również przez kuratora oświaty”.

Stąd, kontrola szkół uzyskujących słabe wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Kuratorzy oświaty sprawdzą zgodność działań szkoły z przepisami prawa.

Arkusz kontroli nie będzie odnosił się do sytuacji uczniów (…) tylko będzie służył ocenie działań dyrektora szkoły. Planowana kontrola nie jest również sprawdzaniem podejmowanego przez nauczycieli doskonalenia – jego zakresu, wymiaru i zasadności. Celem kontroli jest sprawdzenie sposobu sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego, w tym wspomagania jako formy nadzoru i obowiązków w zakresie wykorzystywania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli

– pisze Katarzyna Lubnauer i dodaje: „Wyniki kontroli pozwolą kuratorom oświaty na zaprojektowanie wspomagania adekwatnego do potrzeb kontrolowanych szkół”