Ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów, a CKE zaprezentowała zbiorcze dane. Uczniowie wypadli gorzej niż przed rokiem.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych pisali w kwietniu egzamin składający się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (najczęściej wybieranym był język angielski). Średnie wyniki uczniów przedstawiają się następująco:

Język polski 61 proc.

Matematyka 52 proc.

Język angielski 66 proc.

Tylko język angielski wypadł tak samo jak w zeszłym roku, w pozostałych przypadkach uczniowie zanotowali gorsze wyniki. W 2023 roku średnio z języka polskiego otrzymywali wynik 66 proc, a z mateamtyki 53 proc.

Jak zauważa CKE w tym roku wyraźna różnica między wynikiem z matematyki jest widoczna między szkołami wiejskimi (49 proc.), w małych miastach (45 proc.) i średnich (49 proc.), a szkołami w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (60 proc.). Podobna tendencja utrzymuje się w przypadku języka angielskiego. Najniższe wyniki zanotowali uczniowie ze szkół wiejskich i w małych miastach – 61 proc., a najwyższe w dużych miastach – 76 proc.

Do egzaminu po raz kolejny przystąpili także uczniowie z Ukrainy. Ich średnie wyniki przedstawiają się następująco:

Język polski – 49 proc. (45 proc. w 2023)

Matematyka – 38 proc. (37 proc. w 2023)

Język angielski – 49 proc. (46 proc. w 2023)

Język rosyjski – 91 proc. (90 proc. w 2023)

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, uzyskało:

język polski – 9 643 uczniów (5,1 proc.)

▪ matematyka – 25 933 uczniów (13,6 proc.)

▪ język angielski – 68 434 uczniów (35,7 proc.)

Jeśli chodzi o rozkład centylowy to w przypadku języka polskiego w 2023 roku ponad połowa uczniów osiągnęła wynik gorszy niż 67 proc., a w 2024 roku – 62 proc. W przypadku matematyki w 2024 roku było to 44 proc., a rok wcześniej 48 proc. Język angielski to w 2023 i 2024 roku 70 proc.