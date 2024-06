Temat wiedzy rodziców o tym, co robią uczniowie pełnoletni w szkole powraca co jakiś czas jak bumerang. W ostatnim czasie interwencję w zakresie dostępu rodziców uczniów, którzy ukończyli 18 lat, do wiedzy na temat ich ocen podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. MEN szykuje zmianę przepisów.

W przypadku szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oceny są jawne dla słuchacza, a dla jego rodziców tylko w przypadku, kiedy jest on niepełnoletni.

Inaczej jest w pozostałych przypadkach. Rodzice uczniów pełnoletnich mają prawo znać nie tylko oceny swoich dzieci, ale mają także prawo wglądu do jego sprawdzonych i ocenionych prac oraz dokumentacji dotyczącej egzaminów. Jak wyjaśnia Rzecznik: „Ministerstwo Edukacji Narodowej stało dotychczas na stanowisku, że dostęp do informacji o funkcjonowaniu czy trudnościach w szkole ucznia pełnoletniego mieści się w ciążącym na rodzicach obowiązku osobistego starania się o jego wychowanie”.

Wynikało to z faktu, że uczniowie, choć pełnoletni, nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać i uczą się w szkołach dla młodzieży.

Jak pisze RPO, co jego biura coraz częściej napływają wnioski o ograniczenie możliwości kontrolowania postępów w nauce pełnoletnich uczniów. „Wyraźne są jednak głosy domagające się możliwości złożenia przez dorosłych uczniów oświadczenia o tym, iż nie wyrażają oni zgody na przekazywanie rodzicom informacji o ich sytuacji związanej z edukacją. Brak zgody może mieć związek z konfliktem z rodzicami, ograniczeniem ich praw rodzicielskich, zerwanymi relacjami lub decyzją ucznia o samodzielnym życiu” – czytamy w komunikacie RPO.

RPO przychyla się do tych głosów, twierdząc, że przepisy powinny powinny „uwzględniać zarówno odmienną sytuację prawną uczniów pełnoletnich, jak i skomplikowane relacje, które mogą mieć miejsce w rodzinie”. W związku z tym Marcin Wiącek zwrócił się do minister edukacji Barbary Nowackiej o informację, czy do MEN wpływają skargi w opisanej sprawie.

W odpowiedzi, jakiej udzieliła wiceminister Katarzyna Lubnauer, czytamy, że do MEN napływają skargi na ten temat. „Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę weryfikacji przepisów oświatowych dot. uczniów pełnoletnich. Przedmiotowa sprawa jest obecnie analizowana przez Zespół Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji, który to zespół zarekomenduje Ministrowi Edukacji propozycje zmian legislacyjnych dot. praw ucznia, z uwzględnieniem praw uczniów pełnoletnich” – zapewnia wiceminister.