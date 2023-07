Wyniki rekrutacji do liceów, techników oraz szkół branżowych są ogłaszane w różnych dniach, w zależności od regionu kraju. Dziś, 20 lipca, wyniki rekrutacji do szkół średnich poznają uczniowie z województwa świętokrzyskiego. W województwie mazowieckim ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 21 lipca. Oznacza to, że los ósmoklasistów z całej Polski będzie znany do końca bieżącego tygodnia. Gdzie sprawdzić listę przyjętych? I co dalej - jakie działania powinni podjąć zakwalifikowani i niezakwalifikowani? Wyjaśniamy krok po kroku.

To już ostatnie dni rekrutacji 2023 do szkoły średniej. Jej wyniki poznali niemal wszyscy uczniowie. Pierwszymi były osoby z województw łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Do ostatnich należą ci z województwa mazowieckiego, dla których wielki dzień nastąpi w piątek 21 lipca. Jak poznać wyniki rekrutacji? I jak postępować po ich poznaniu?

Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji 2023?

Chcąc sprawdzić listę osób przyjętych do szkoły można osobiście udać się do placówki, w której uczeń złożył dokumenty, ale można także zrobić to online. W tym celu należy skorzystać z elektronicznego systemu informacyjnego, używanego podczas przesyłania aplikacji.

Uwaga – lista osób zakwalifikowanych nie jest jeszcze listą przyjętych.

Warto także pamiętać, że uczniowie, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych do szkoły, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do szkół – najważniejsze fakty

Po otrzymaniu zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty, uczniowie powinni zanieść je do szkół, które sobie wybrali i czekać aż placówki podadzą listę zakwalifikowanych.

Uczniowie, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych, powinni złożyć deklarację woli przyjęcia do wybranej przez siebie placówki, dołączyć do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowo, uczniowie przyjęci do szkół zawodowych i techników powinni do dokumentacji dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga - właśnie na podstawie tych deklaracji szkoły podadzą listę osób przyjętych i nieprzyjętych.

Co ważne, termin złożenia dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów jest różny w zależności od województwa. Termin dla uczniów w Warszawie to 26 lipca do godz. 15.

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęli do wybranych szkół, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca

Osoby nieprzyjęte do szkoły pierwszego wyboru, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej, składając dokumenty do szkoły kolejnego wyboru. Ważne, by wybrać taką szkołę, w której są jeszcze wolne miejsca. Dokumenty można złożyć osobiście lub elektronicznie, jeśli tylko szkoła udostępnia takie rozwiązanie.

Na złożenie dokumentów uczeń ma 3 dni od dnia poznania wyników rekrutacji podstawowej. Rekrutacja uzupełniająca startuje bowiem w dniu ogłoszenia listy przyjętych.

Co istotne, terminy rekrutacji uzupełniającej są różne, w zależności od województw. W Warszawie wnioski można składać od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00.

Uwaga: Jeśli uczeń nie zgadza się z decyzją o nieprzyjęciu do szkoły, może się także od tej decyzji odwołać. Na odwołanie od decyzji dyrektora są 3 dni od momentu ogłoszenia wyników.