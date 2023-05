Już we wtorek 23 maja będzie miał miejsce pierwszy egzamin ósmoklasisty. Sesja rozpocznie się od języka polskiego. Kiedy kolejne przedmioty? W niniejszym tekście informujemy o harmonogramie egzaminów, sesji dodatkowej, poprawkowej oraz o dacie ogłoszenia wyników.

Przypominamy, że do egzaminu ósmoklasisty przystąpią nie tylko uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej ale także szkół artystycznych, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej.

Egzamin ósmoklasisty: Kiedy egzaminy?

W ramach egzaminu ósmoklasisty uczniowie przystąpią do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. W zależności od programu i tego, jakiego języka dzieci uczą się w ramach lekcji obowiązkowych, uczniowie mogą zdawać egzamin z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w następujących dniach:

23 maja, godz. 9.00 - język polski

24 maja, godz. 9.00 - matematyka

25 maja, godz. 9.00 - język obcy

Sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty

Jeżeli z jakiś ważnych powodów uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminów ósmoklasisty w maju, może to zrobić w czerwcu, w ramach sesji poprawkowej.

Egzaminy ósmoklasisty w sesji poprawkowej odbędą się w następujących dniach:

12 czerwca - język polski

13 czerwca - matematyka

14 czerwca - język obcy

Czy będzie sesja poprawkowa egzaminu ósmoklasisty?

Co ważne, egzamin ósmoklasisty nie ma ustalonego minimalnego wyniku, który uczeń musi osiągnąć, żeby zdać. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać. A skoro wszyscy zdają to nie ma potrzeby przeprowadzania sesji poprawkowej.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!