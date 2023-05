Dzisiejsza matura z biologii dobiegła końca. Przypominamy, że był to egzamin na poziomie rozszerzonym i trwał 180 minut. Zdawało go 55 tys. uczniów. Z egzaminu można było uzyskać 60 punktów. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne CKE? Znajdziecie je w niniejszym artykule krótko po godzinie 14.00. Zapraszamy!

Matura 2023: biologia na poziomie rozszerzonym

Biologia jest egzaminem dodatkowym i pozbawionym progu punktowego, przez co nie można jej nie zdać. Nie oznacza to jednak, że zdający biologię uczniowie nie przygotowywali się do egzaminu.

Wielu z maturzystów, zgodnie z wytycznymi CKE, studiowało chemizm życia, podziały komórkowe, różnorodność roślin i zwierząt oraz budowę i fizjologię człowieka. Czy jednak pytania właśnie z tych obszarów znalazły się na arkuszach egzaminacyjnych? O tym przekonamy się po 14.00 gdy CKE opublikuje arkusze.

Arkusze egzaminacyjne z biologii

Krótko po 14.00 arkusze egzaminacyjne znajdziecie także w naszym serwisie, dokładnie w tym miejscu:

Arkusz egzaminacyjny z biologii - poziom rozszerzony - formuła 2023

Arkusz egzaminacyjny z biologii - poziom rozszerzony formuła 2015

Kolejne egzaminy z biologii na maturze 2023: