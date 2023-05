Maturzyści zmierzyli się dziś z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym. Do zdawania go na wyższym poziomie zgłosiło się około 200 tys. osób. W tym artykule znajdują się arkusze egzaminacyjne od CKE.

Matura 2023: język angielski na poziomie rozszerzonym

Język angielski na poziomie rozszerzonym to jeden z dodatkowych egzaminów na maturze 2023. Przedmiot ten może jednak zaliczać się do przedmiotu dodatkowego, który to maturzyści muszą zdać, jako jeden na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić aż do 6 egzaminów dodatkowych.

Język angielski - poziom rozszerzony: Kto zdawał?

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym, rozpoczęła się dziś o godzinie 9.00. Kto zdawał maturę? Z egzaminem z angielskiego zmierzyli się absolwenci, którzy zadeklarowali taką chęć w deklaracjach przedmaturalnych. W sumie do egzaminu przystąpiło blisko 200 tys. osób z liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Z egzaminem postanowiły się także zmierzyć osoby, które chciały poprawić swój wynik z ubiegłych lat.

Matura: Angielski na poziomie rozszerzonym

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym była dłuższa o 30 minut od poziomu podstawowego. Zdający mieli na rozwiązanie arkuszy CKE 150 minut. Wyniki egzaminów tegoroczni maturzyści poznają 7 lipca. Wtedy też otrzymają zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia.

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym: Co było? Arkusze CKE

Jak wyglądała matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym? Poniżej prezentujemy arkusze maturalne dla formuły 2015 oraz 2023.

Formuła 2015

Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom rozszerzony - Formuła 2015

Transkrypcja nagrań

Nagrania

Matura 2023

Formuła 2023

Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom rozszerzony - Formuła 2023

Transkrypcja nagrań

Nagrania

Matura 2023

