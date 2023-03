Reklama

Wiceszef resortu edukacji i nauki Dariusz Piontkowski pytany był o przypadki agresji wśród młodzieży, które opisywane były w ostatnim czasie w mediach oraz o to, czy liczba takich zachowań rośnie.

"Według statystyk policyjnych, z tego co wiemy, nie wzrosła jakoś gwałtownie i drastycznie przestępczość wśród młodzieży, ale w mediach rzeczywiście pokazują się materiały, które pokazują tego typu wypadki. One powodują, że nawet pojedyncze wydarzenia urastają do rozmiarów wielkiego problemu społecznego" - ocenił Piontkowski.

"Ja nie chcę oczywiście bagatelizować liczby tych zachowań agresywnych, bo one rzeczywiście są i niestety są widoczne także publicznie przez to wzbudzają większe zainteresowanie i mówi się o tym na dużą skale" - zaznaczył.

Szkoła powinna reagować

"Szkoła jest jednym z tych środowisk, gdzie te problemy młodzieży należy próbować rozwiązywać. Szkoła powinna reagować na negatywnie zjawiska, w pierwszej kolejności nauczyciel, wychowawca. Jeżeli sam sobie z tym nie radzi także i pedagog lub psycholog, którzy są w szkole. Jeżeli to nie pomaga - także poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Ale tu konieczne jest także współpraca z rodzicami" - zaznaczył.

Wiceszef MEiN rozważał też korzenie zjawiska agresji wśród młodzieży.

Przyczyny agresji

"To zjawisko może mieć bardzo wiele przyczyn. Zwróćmy uwagę na to, że otoczenie społeczno-kulturowe jest inne niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dziś agresja jest czymś naturalnym w mediach, w mediach społecznościowych, w grach, które towarzyszą wielu młodym ludziom, filmach (...) - to na pewno wpływa także w jakiś sposób na postrzeganie świata i granice agresji, która jest dopuszczalna" - zauważył.

Piontkowski powiedział, że również to, co dzieje się w rodzinach i w grupach rówieśniczych może mieć wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży. Podkreślił, że kluczowa w rozwiązaniu problemu jest współpraca szkół z rodzicami.(PAP)

