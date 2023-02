Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian dotyczy podwyższenia granicy wieku, po przekroczeniu której nie będzie można kandydować do rady uczelni, a także innych jej organów oraz federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – z 67 do 70 lat. Zmiana ta obejmuje również kandydatów na funkcję rektora. Oznacza to, że starsze osoby, które na mocy dotychczasowych przepisów nie mogły rywalizować o tę posadę, dzięki nowej regulacji zdobędą taką możliwość. Ponadto przepisy umożliwiają przedstawicielom każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej uczestnictwo w posiedzeniach rady szkoły wyższej, z głosem doradczym.