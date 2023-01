Matura w formule 2023 wprowadza szereg zmian – modyfikacji uległy przede wszystkim arkusze z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Arkusz z języka polskiego zamiast dotychczasowych 10 zadań otwartych i wypracowania na 250 wyrazów, będzie miał 15 zadań otwartych i wypracowanie na 400 wyrazów. W przypadku języka obcego nowożytnego zmiana polega na zastąpieniu jednego zadania otwartego, którego rozwiązanie powinno zmieścić się w 80-130 znakach, piętnastoma zadaniami otwartymi i wypowiedzią pisemną o długości 100–150 wyrazów.

To te zmiany wywołały najwięcej wątpliwości wśród nauczycieli, którzy wielokrotnie deklarowali, że bez podniesienia stawek – nie przystąpią do sprawdzania prac.

W przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym. Oznacza to, że przy obecnej stawce minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto.

Zmiana ma polegać na podwyższeniu tego wynagrodzenia do 1,15 proc. stawki, czyli wyniesie 48,58 zł brutto.

Z kolei egzaminatorzy sprawdzający egzamin z języka obcego nowożytnego otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 0,386 proc., czyli 16,30 zł brutto. Po zmianie otrzymają 0,500 proc. stawki, czyli 21,12 zł brutto.

- Podniesienie stawek przez Ministerstwo Edukacji i Nauki było oczekiwane przez nauczycieli, ponieważ nakład pracy potrzebny do sprawdzania nowej matury jest o wiele większy niż dotychczas. Nowe stawki mogą okazać się jednak być wciąż za niskie – mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego i dodaje: „Na pewno nie stanie się tak, że nie będzie miał kto sprawdzać matur, ale tych nauczycieli będzie na pewno mniej niż w ubiegłych latach. Zawsze nauczyciele traktowali to zadanie prestiżowo, ale było też okazją do podreperowania budżetu. Teraz jest to jednak coraz mniej opłacalne”.