Lex Czarnek 2.0

Lex Czarnek 2.0. to projekt poselski zmian w prawie oświatowym, który poza zmianami w edukacji domowej, zmienia także m.in. zasady prowadzenia zajęć w szkołach przez organizacje pozarządowe. Zdaniem wnioskodawców, a wcześniej zdaniem ministra Przemysława Czarnka, który był autorem pierwotnych zapisów, zmiany te mają wzmocnić rolę rodziców w szkole i sprawić, by to oni byli głównie odpowiedzialni za treści, jakie są przedstawiane ich dzieciom.

Ustawę tę 2 marca 2022 zawetował prezydenta Andrzej Duda.

Za lex Czarnek 2.0 projekt prezydencki

"Nie będę ukrywał, że apelowaliście do mnie państwo – przedstawiciele opozycji i różnych środowisk – o weto do ustawy o systemie oświaty, tej zmiany ustawy. Ponieważ ja apeluję do państwa o jedność, o brak politycznych sporów, postanowiłem skierować tę ustawę do ponownego rozpatrzenia” — mówił wówczas prezydent, który sam jest autorem innego projektu zmieniającego zasady funkcjonowania NGO-sów w szkole.

Porównujemy te dwa projekty oraz przedstawiamy, jak obecnie wygląda proces dopuszczania organizacji pozarządowych do prowadzenia zajęć w szkole.