- To, co się dzieje, woła o pomstę do nieba. Przecież jakość kształcenia na studiach jest pod okiem PKA, która pilnie jej strzeże. Jeśli szkoły wyższe nie spełniają określonych standardów, tracą prawo do prowadzenia studiów. A w przypadku studiów podyplomowych uczelnie mają totalną samowolę. Dziwne, że dzieje się to na oczach wszystkich - wszyscy o tym wiedzą, ale przymykają oko - komentuje jeden z ekspertów, który woli nie ujawniać nazwiska. Jak dodaje, kiedyś można było weryfikować jakość tych studiów w ramach oceny instytucjonalnej, ale taką możliwość zniesiono. - Moim zdaniem za tym, że w ustawie Gowina z 2018 r. nie znalazły się przepisy, które w jakimś stopniu ograniczałyby możliwość prowadzenia studiów podyplomowych, stoi lobby - grupa ludzi, którzy mają w tym interes, aby prawo tego nie regulowało. Zarabiają na produkcji lewych dyplomów niezłe pieniądze . To zwykły handel dyplomami - przekonuje nasz rozmówca.