Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych mają wątpliwości w związku z nowymi przepisami dotyczącymi zmian w systemie awansu. Z uwagi na to, że od tego roku szkolnego co do zasady zrezygnowano z odbywania stażu, nie jest jasne, czy nauczyciel mianowany, który odbył staż, ale z jakiegoś powodu nie złożył przed 1 września wniosku o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie musiał przystąpić do nowej procedury.