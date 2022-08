Minister edukacji i nauki wystąpił w poniedziałek w porannym programie TVP Info, gdzie pytany był m.in. o postulaty ZNP w sprawie za małych pensji nauczycieli.

Reklama

"Ja też wskazuję na zbyt małe zarobki nauczycieli, dlatego regularnie od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości te pensje zwiększamy. Od 1 września najmniej zarabiający będą mieli 20-procentową podwyżkę. To bardzo duża podwyżka. Pozostali nauczyciele mają od 1 maja 4,4 proc. podwyżki, a od przyszłego roku będzie kolejna podwyżka. Dziś mam spotkania w tej sprawie z premierem i z ministrem finansów" – powiedział Czarnek.

Szef MEiN odniósł się też do postulatu ZNP, dotyczącym nakładów na oświatę.

Reklama

"Co do nakładów na oświatę, bo jest to trzeci postulat ZNP, to przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat 10 mld zł zostało przekazane na oświatę z pieniędzy rządowych. To są gigantyczne pieniądze, nigdy wcześniej niespotykane" – powiedział minister.

Szef MEiN zaznaczył także, że za rządów PiS wzrastały pensje nauczycieli.

"Łącznie, bez tego co zapowiadam, wynagrodzenia nauczycieli od początku rządu PiS wzrosły o 36 proc. dla najlepiej zarabiających i o 63 proc. dla tych najmniej zarabiających" – dodał Czarnek.

Autor: Wojciech Wierzbicki

ww/ joz/