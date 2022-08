– Skoro mamy inflację na poziomie ok. 16 proc., to podwyżki 20 proc. powinny być już od września tego roku. Taką poprawkę do ostatniej nowelizacji karty zgłosili senatorowie, ale Sejm ją odrzucił. Zaproponowany przez ministra wzrost płac nas nie satysfakcjonuje – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki i oświaty Forum Związków Zawodowych.