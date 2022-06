Można by pomyśleć, że szefostwo MEiN wybierane jest według innego klucza niż pozostałych resortów. W tych pozostałych, wiadomo, zwycięskie partie obdzielają stanowiska według partyjnych i koteryjnych zasad. W edukacji – o nie, tam jest inaczej... Aby zostać ministrem, trzeba przejść po wielu szczeblach drabiny moralnej. U samego dołu – nauczyciele; moralni tak sobie, w każdym razie różnie. Najbardziej szlachetni z nich zostają po latach ciężkiej pracy wywyższani do roli przewodników moralnych – zostają wizytatorami. Z tych tworzymy arcyszczebel drabiny – kuratorów, no, nie, muszę jednak napisać Kuratorów, jakby rycerzy Jedi. I wreszcie pojawia się On(a), zwierzchnik, papież oświaty, guru idealistów. Ale, ale… to wszystko nieprawda. Ministrowie oświaty i wychowania są politykami i zazwyczaj mają cechy polityków – a jeśli idą diamentową drogą Dalajlamy, to raczej przez przypadek. Słyszał ktoś, aby niekwestionowany autorytet i przewodnik sumień został ministrem? Zresztą, może dobrze, że jakoś to się nie przyjęło, bo rząd złożony z samych autorytetów niechybnie doprowadziłby do wojny domowej.