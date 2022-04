Zdaniem autorów rządowego projektu najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zwiększenie dostępu do wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach we współpracy z nauczycielami, a także wzmocnienie profilaktyki. Chodzi o to, by jak najwcześniej wyłapywać trudności w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów