Zatem, choć tworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć nie jest wykluczone, to jednak ustawodawca wymaga, aby rada gminy starała się w przypadku szkół podstawowych przyjmować rozwiązania organizacyjne niewymagające tworzenia nowych lokalizacji. Jeśli jednak jest to niezbędne, musi dojść do przekształcenia szkoły , czyli przeprowadzenia procedury obejmującej podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia na co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem, powiadomienia niezwłocznie po podjęciu uchwały rodziców uczniów bądź uczniów pełnoletnich o planowanym przekształceniu, następnie podjęcia uchwały kategorycznej w sprawie przekształcenia, ale wyłącznie wtedy, gdy samorządowy organ prowadzący wyda dla przekształcenia pozytywną opinię.