Ewa Kurowska-Tober, współkierująca globalnym zespołem ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa z Kancelarii Prawnej DLA Piper, wyjaśnia, że pokrzywdzeni mogą złożyć skargę do prezesa UODO. - Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w tym przypadku prezesa UODO, jeżeli sądzi, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. A z takim przypadkiem mamy prawdopodobnie do czynienia. Można też wnieść powództwo cywilne do sądu, dochodząc odszkodowania - wyjaśnia.