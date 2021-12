– Dotychczas uczelnie nie prowadziły ewidencji wydatków na publikacje prac w jednym systemie. Dane są rozproszone, więc ich pozyskanie będzie pracochłonne i obarczone błędami, a za minione lata wręcz niemożliwe. Ważna też jest skala zjawiska. W uczelnianych bazach jest rejestrowanych od kilku do kilkunastu tysięcy publikacji. Odszukanie tych danych i odpowiednie zakwalifikowanie opłat bez jasnych wytycznych resortu edukacji oraz wprowadzenie informacji ręcznie do każdego rekordu będzie wymagać ogromnego nakładu pracy – wskazuje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w opinii do zmian.

– Nakład pracy, jaki uczelnia musi włożyć w zebranie tych informacji, jest niewspółmierny do korzyści, jakie resort dzięki nim uzyska. Proponujemy, aby odstąpić od tego obowiązku lub wprowadzić go z zastrzeżeniem, że dane za lata 2019–2021 powinny być uzupełnione do końca 2022 r. – zaproponował prof. Arkadiusz Mężyk.

Resort edukacji częściowo przychylił się do tych argumentów. W ostatecznej wersji rozporządzenia termin na sprawozdanie danych zostanie wydłużony do 31 grudnia 2022 r., a ich zakres zostanie ograniczony do publikacji z 2020 r. albo później.

– Kierunek rozwoju bazy POL-on sprawia, że coraz większą liczbę danych należy wprowadzać do systemu ręcznie, a funkcjonalność przekazywania tych wiadomości za pośrednictwem API cały czas jest mocno niedopracowana i trudna do wykorzystania. Choć uczelnie na bieżąco gromadzą w systemach informatycznych kluczowe dane, m.in. o projektach, usługach badawczych, sprawach kadrowych, nie ma możliwości systemowego przekazania ich do bazy POL-on. Oznacza to, że pracownicy ręcznie przepisują dane z jednego systemu do drugiego – wskazuje prof. Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w podjętym stanowisku.