Wykaz jest istotny, ponieważ od liczby przyznanych w nim punktów zależą wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, która rozpocznie się już w przyszłym roku i obejmie dorobek uczelni z lat 2017–2021. Od uzyskanej kategorii naukowej będą zależeć finansowanie placówki oraz uprawnienia m.in. do kształcenia. Na liście czasopism naukowych widnieje ok. 32 tys. tytułów.

Uczeni mówią bez ogródek, że kolejna zmiana to jawne dyrygowanie wynikami oceny. – To jest komedia. Brakuje po prostu słów – uważa prof. Maria Lewicka, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Skutek tych zmian będzie taki, że wysokie noty otrzymają placówki publikujące w czasopismach, którym sztucznie i zupełnie niezasłużenie wywindowano punktację. To jest ręczne sterowanie ewaluacją – mówi.

Podobnego zdania są inni eksperci. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wskazuje wprost (na prowadzonym autorskim portalu piotr-stec.pl), że wysoka punktacja dla danego czasopisma naukowego świadczy o tym, iż dany ośrodek naukowy jest w łaskach u ministra. Natomiast to, że czasopismo związane z daną uczelnią ma mniej niż 70 pkt, oznacza, że ośrodek popadł w niełaskę. – Co widać z korekty wykazu w naukach prawnych? Widać, że losująca punkty sierotka zatrudniana przez ministerstwo ma wyraźnie swoich ulubieńców. Z perspektywy mojej firmy – dostaliśmy wyraźny sygnał, żeby nie podskakiwać, bo i tak nas kosiarka z glebą zrówna. Nie należymy do wybrańców. Tyle oznacza czasopismo wydziałowe za 20 lub 40 pkt. I to nawet jeśli 80 proc. tekstów w tym czasopiśmie ma autorów z innych ośrodków – wskazuje Piotr Stec.